Ростовский аэропорт нарастил пассажиропоток на 36% в первом полугодии

Как говорится в сообщении, перелетами внутри страны воспользовались 964 тыс. человек (рост — 24,8% к январю—июню 2016 года), в два раза относительно результата за аналогичный период прошлого года увеличился пассажирский трафик на международных маршрутах: ими воспользовались 267 тыс. человек. ТОП-5 популярных направлений из ростовского аэропорта по количеству обслуженных пассажиров — Москва, Санкт-Петербург, Анталья, Симферополь, Тбилиси.