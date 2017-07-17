Рабочее движение на трассе «Таврида» откроют в апреле 2018 года — Сафронов

Источник: РИА "Новости"

«Работы (по строительству трассы “Таврида” — ред.) ведем по графику. Задача стоит в апреле следующего года открыть рабочее движение по дороге и завершить работы в декабре в полном объеме», — отметил он.

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Сафронов также рассказал, что Служба автомобильных дорог РК заключила с АО «ВАД» контракт на 5,8 млрд руб на строительство автоподходов общей протяженностью 8,6 км. «Сейчас работы ведутся на всем протяжении участка. Общее выполнение — 32%. Ведется приемка работ. На объекте работают 107 единиц техники и 196 человек», — пояснил он.