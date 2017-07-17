Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Как объединить лоджию с комнатой
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
СМИ: Порошенко попросил помощи у ЕС для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12«Мать Ганга»
17:23 (мск), источник: РИА Крым

Рабочее движение на трассе «Таврида» откроют в апреле 2018 года — Сафронов

КЕРЧЬ, 17 июл — РИА Новости (Крым). Рабочее движение на трассе «Таврида» планируется открыть в апреле 2018 года. Об этом на месте строительства автомобильных подходов к мостовому переходу со стороны Керченского полуострова сообщил руководитель Службы автомобильных дорог РК Алексей Сафронов в беседе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым.

Источник: РИА "Новости"

«Работы (по строительству трассы “Таврида” — ред.) ведем по графику. Задача стоит в апреле следующего года открыть рабочее движение по дороге и завершить работы в декабре в полном объеме», — отметил он.

Читайте также
Автомобильная часть моста в Крым готова на 75%

Сафронов также рассказал, что Служба автомобильных дорог РК заключила с АО «ВАД» контракт на 5,8 млрд руб на строительство автоподходов общей протяженностью 8,6 км. «Сейчас работы ведутся на всем протяжении участка. Общее выполнение — 32%. Ведется приемка работ. На объекте работают 107 единиц техники и 196 человек», — пояснил он.

Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Общая протяженность крымского участка «Тавриды» от Керчи до границы с Севастополем составляет 237,5 км. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды», которую строят в шесть этапов, не превысит 140 млрд рублей в ценах 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Крупнейшие банки решили выйти из Ассоциации российских банков
Petya безуспешно атаковал серверы правительства Севастополя
Песков ответил на условия США по возврату дипсобственности РФ
Прокурор просит дать журналисту РБК Соколову четыре года колонии
ФАС дала сотовым операторам две недели на изменение тарифов
Ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ сняты
Названы лидеры по задержкам чартерных рейсов в июне
Спорт
СМИ: Родственники Неймара уговаривают его покинуть «Барселону» Окружение бразильца считает, что форвард должен покинуть каталонцев, чтобы не находиться в тени Лионеля Месси
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь