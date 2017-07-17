Рабочее движение на трассе «Таврида» откроют в апреле 2018 года — Сафронов

«Работы (по строительству трассы “Таврида” — ред.) ведем по графику. Задача стоит в апреле следующего года открыть рабочее движение по дороге и завершить работы в декабре в полном объеме», — отметил он.
Сафронов также рассказал, что Служба автомобильных дорог РК заключила с АО «ВАД» контракт на 5,8 млрд руб на строительство автоподходов общей протяженностью 8,6 км. «Сейчас работы ведутся на всем протяжении участка. Общее выполнение — 32%. Ведется приемка работ. На объекте работают 107 единиц техники и 196 человек», — пояснил он.
Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Общая протяженность крымского участка «Тавриды» от Керчи до границы с Севастополем составляет 237,5 км. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды», которую строят в шесть этапов, не превысит 140 млрд рублей в ценах 2016 года.