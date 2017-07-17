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18:15 (мск), источник: ТАСС

Ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ сняты

Разрешения на полеты восстановлены.

Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ подтвердило факт снятия ограничений на полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Минтранса.

Ранее о снятии ограничений ТАСС сообщил заместитель гендиректора Georgian Airways Роберт Оганесян.

Ограничения уже сняты, разрешения восстановлены. Полчаса назад получили восстановление разрешений.
Роберт Оганесян
Заместитель гендиректора Georgian Airways
Комментарии
1
рудолф Штаудингер
Дети
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