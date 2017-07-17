Ограничения на полеты Georgian Airways между Грузией и РФ сняты
Разрешения на полеты восстановлены.
Разрешения на полеты восстановлены.
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ подтвердило факт снятия ограничений на полеты грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Минтранса.
Ранее о снятии ограничений ТАСС сообщил заместитель гендиректора Georgian Airways Роберт Оганесян.
Ограничения уже сняты, разрешения восстановлены. Полчаса назад получили восстановление разрешений.