На Кубани может появиться мукомольный завод
Представители азиатских компаний, с которыми краевым властям предстоит договариваться о строительстве, уже прибыли на Кубань.
Представители азиатских компаний, с которыми краевым властям предстоит договариваться о строительстве, уже прибыли на Кубань.
На совещании они сообщили, что хотят построить производство по переработке зерна на площади около 10 гектаров. Готовую продукцию будут поставлять на рынки России и всего мира, в том числе и в Корею, где из кубанской муки будут делать лапшу.
Ким Ён Тэк, советник корейского аналитического центра: «На данный момент ещё не был определен регион инвестирования, но основными факторами для этого исследования являются стабильные поставки пшеницы, поддержка со стороны правительства и другие факторы».
Андрей Коробка,