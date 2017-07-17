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18:48 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани может появиться мукомольный завод

Представители азиатских компаний, с которыми краевым властям предстоит договариваться о строительстве, уже прибыли на Кубань.

Источник: ГТРК «Кубань»

На совещании они сообщили, что хотят построить производство по переработке зерна на площади около 10 гектаров. Готовую продукцию будут поставлять на рынки России и всего мира, в том числе и в Корею, где из кубанской муки будут делать лапшу.

Ким Ён Тэк, советник корейского аналитического центра: «На данный момент ещё не был определен регион инвестирования, но основными факторами для этого исследования являются стабильные поставки пшеницы, поддержка со стороны правительства и другие факторы».

Андрей Коробка, вице-губернатор Краснодарского края: «Самое главное, что в Краснодарском крае есть возможность экспорта будущего продукта через наши порты. Два моря, которые омывают регион, — это его уникальная ценность».

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