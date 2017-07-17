На Кубани может появиться мукомольный завод

На совещании они сообщили, что хотят построить производство по переработке зерна на площади около 10 гектаров. Готовую продукцию будут поставлять на рынки России и всего мира, в том числе и в Корею, где из кубанской муки будут делать лапшу.



Ким Ён Тэк, советник корейского аналитического центра: «На данный момент ещё не был определен регион инвестирования, но основными факторами для этого исследования являются стабильные поставки пшеницы, поддержка со стороны правительства и другие факторы».



Андрей Коробка, вице-губернатор Краснодарского края: «Самое главное, что в Краснодарском крае есть возможность экспорта будущего продукта через наши порты. Два моря, которые омывают регион, — это его уникальная ценность».