Представленный в Воронеже «Татфондбанк» рассчитается с кредиторами осенью 2017 года
Финансовая организация должна выплатить заявителям 523,8 млрд рублей.
Финансовая организация должна выплатить заявителям 523,8 млрд рублей.
Обанкротившийся «Татфондбанк» начнет выплачивать долги по кредитам на сумму 523,8 млрд. рублей с сентября 2017 года, сообщило «ТАСС» в понедельник, 17 июля. Банку предъявили требования о выплатах более 16 тыс. заявителей.
По данным издания, из этого числа в реестр кредиторов включены 10 тыс. заявителей на сумму свыше 10 млрд. рублей. Реестр закроют 31 июля 2017 года. На конкурсную массу банка на 1 июля поступили 4,54 млрд. рублей.
Представленный в Воронеже «Татфондбанк» ограничил выдачу наличных в декабре 2016 года
У банка отозвали лицензию за неисполнение федеральных законов и снижение капитала ниже минимального значения 3 марта 2017 года. Центробанк известил кредиторов о возможности предъявить требования к финансовой организации 30 марта. Список отделений, в которые могут обратиться кредиторы, появился на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В Воронеже отделение «Татфондбанка» расположены на улице Пушкинская, 1 и на Ленинском проспекте, 126.
«Татфондбанк» открылся в Казани 1994 году. Банк предоставлял все виды банковских услуг и входил в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и капитала. С конца декабря 2016 года в Татарстане начался банковский кризис. Помимо «Татфондбанка» лицензии лишились «Интехбанк», «Анкор банк», «Татагропромбанк». Арбитражный суд Татарстана признал кредитные учреждения банкротами.