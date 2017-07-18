Представленный в Воронеже «Татфондбанк» рассчитается с кредиторами осенью 2017 года

Обанкротившийся «Татфондбанк» начнет выплачивать долги по кредитам на сумму 523,8 млрд. рублей с сентября 2017 года, сообщило «ТАСС» в понедельник, 17 июля. Банку предъявили требования о выплатах более 16 тыс. заявителей.

По данным издания, из этого числа в реестр кредиторов включены 10 тыс. заявителей на сумму свыше 10 млрд. рублей. Реестр закроют 31 июля 2017 года. На конкурсную массу банка на 1 июля поступили 4,54 млрд. рублей.

Представленный в Воронеже «Татфондбанк» ограничил выдачу наличных в декабре 2016 года из-за сложностей с проведением платежей. Банкоматы выдавали по одной тыс. рублей на человека, кассы — 10 тыс. рублей.

У банка отозвали лицензию за неисполнение федеральных законов и снижение капитала ниже минимального значения 3 марта 2017 года. Центробанк известил кредиторов о возможности предъявить требования к финансовой организации 30 марта. Список отделений, в которые могут обратиться кредиторы, появился на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В Воронеже отделение «Татфондбанка» расположены на улице Пушкинская, 1 и на Ленинском проспекте, 126.