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11:52 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре станет одним долгостроем меньше

На публичных слушаниях решили судьбу многоэтажки по улице Красных Партизан, 46.

Квартиры в доме были проданы ещё в 2013 году. Но с тех пор застройщик лишь выкопал котлован. Теперь дольщикам показали новый проект. Вместо 14 этажей возведут восемь — столько, сколько разрешают нормы точечной застройки. Но при этом будут соблюдены все условия, прописанные в договорах дольщиков.

Инвестор, взявшийся оживить долгострой, точных сроков не называет. Но дольщикам открытый диалог и новый проект дают большие надежды.

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