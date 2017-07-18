В Краснодаре станет одним долгостроем меньше

Квартиры в доме были проданы ещё в 2013 году. Но с тех пор застройщик лишь выкопал котлован. Теперь дольщикам показали новый проект. Вместо 14 этажей возведут восемь — столько, сколько разрешают нормы точечной застройки. Но при этом будут соблюдены все условия, прописанные в договорах дольщиков.