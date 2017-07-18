S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
В ряде локальных аэропортов они перестали получать прогноз погоды — это снижает безопасность полетов.
В ряде локальных аэропортов они перестали получать прогноз погоды — это снижает безопасность полетов.
На прошлой неделе ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» перестало предоставлять авиакомпаниям и международным информационным системам (SITA, Jeppesen) метеорологическую информацию по большому количеству аэропортов. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании «Сибирь» (вместе с авиакомпанией «Глобус» входит в S7 Group — крупнейшего частного игрока) Владимир Объедков. Количество таких аэропортов критическое, хотя в большей степени это коснулось локальных аэропортов, добавляет
Проблема есть, подтвердили два менеджера «Уральских авиалиний» (вторая крупнейшая частная авиакомпания). «Авиаметтелеком» для международного распространения готовит только сводки погоды по 19 крупнейшим российским аэропортам, хотя раньше готовил по 56. «Уральские авиалинии» с ФГБУ не работают с 2012 г. и получали всю информацию от SITA. Теперь ее количество сильно ограничено, объяснил один из собеседников.
Но по приказу Минтранса с 24 марта плата за метеорологическую информацию включена в состав аэронавигационных сборов, которые авиакомпании платят Госкорпорации по организации воздушного движения (Госкорпорация ОрВД). А та потом сама оплачивает работу ФГБУ.
Между тем «Авиаметтелеком» выставил S7 счета с 24 марта на десятки миллионов рублей. «Авиаметтелеком» предоставлял информацию на этапе подготовки к полету, ее отсутствие — нарушение правил предполетной подготовки. Во время полета экипаж получает информацию о погоде от Госкорпорации по ОрВД, говорит Объедков. На основе предварительного прогноза диспетчер рассчитывает маршрут рейса, запасной аэродром, от этого зависит количество топлива — все это обеспечивает максимальную безопасность, добавляет менеджер «Уральских авиалиний». Без этой информации работать тяжело. Но пока компания справляется и отменять рейсы не планирует, продолжает собеседник.
Гендиректор «Авиаметтелекома» Марина Петрова и представитель Госкорпорации ОрВД говорят, что сводки погоды
Представитель «Аэрофлота» на запрос «Ведомостей» не ответил. «Нам пришлось заключить договор с “Авиаметтелекомом”, так как, несмотря на приказ Минтранса, полномочия по предоставлению сводок в госкорпорацию не были переданы», — говорит
«На совещании у замминистра транспорта Валерия Окулова 7 июля мы заявили, что в августе
Представитель Минтранса на запрос «Ведомостей» не ответил. «Услуги “Авиаметтелекома” обходятся в разы дороже, чем SITA, ими пользуются небольшие авиакомпании, у которых нет бюджета на информационные технологии, или крупные перевозчики для нескольких небольших аэропортов. Нам же акционер поставил задачу эти расходы сократить», — говорит менеджер «Уральских авиалиний».