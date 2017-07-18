Ошибка в квитанции обернется штрафом
Коммунальщики обязаны теперь возместить жильцу полторы суммы переплаты.
Коммунальщики обязаны теперь возместить жильцу полторы суммы переплаты.
Управляющие компании, товарищества собственников жилья,
Чтобы проверить правильность расчетов, необходимо знать показания приборов и тарифы на коммунальные услуги. Если вы обнаружили, что сумма завышена, надо обратиться в управляющую организацию или к поставщику услуг с письменным заявлением. Срок проверки — 30 дней. Если ошибка в расчетах подтвердится, вам обязаны выплатить штраф, равный половине суммы, которая ошибочно предъявлена вам.
К примеру, в июле за холодную воду в квитанции указано число проживающих в квартире — три человека, а не два, как на самом деле. Расчет ведется не по показаниям счетчика, а по нормативу. Так вот, управляющая компания ошибается на 125, 46 рублей. Сумму жильцам вернут, а еще им уплатят штраф — половину этих денег. Установленный срок выплаты штрафа — два месяца со дня получения управляющей компании письменного заявления.