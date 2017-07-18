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03:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ошибка в квитанции обернется штрафом

Коммунальщики обязаны теперь возместить жильцу полторы суммы переплаты.

Управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и поставщики тепла, горячей и холодной воды обязаны теперь заплатить штраф, если они допустили ошибку в коммунальных расчетах, и вам пришлось заплатить больше, чем полагается, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы проверить правильность расчетов, необходимо знать показания приборов и тарифы на коммунальные услуги. Если вы обнаружили, что сумма завышена, надо обратиться в управляющую организацию или к поставщику услуг с письменным заявлением. Срок проверки — 30 дней. Если ошибка в расчетах подтвердится, вам обязаны выплатить штраф, равный половине суммы, которая ошибочно предъявлена вам.

К примеру, в июле за холодную воду в квитанции указано число проживающих в квартире — три человека, а не два, как на самом деле. Расчет ведется не по показаниям счетчика, а по нормативу. Так вот, управляющая компания ошибается на 125, 46 рублей. Сумму жильцам вернут, а еще им уплатят штраф — половину этих денег. Установленный срок выплаты штрафа — два месяца со дня получения управляющей компании письменного заявления.

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