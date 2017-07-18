Ошибка в квитанции обернется штрафом

Управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и поставщики тепла, горячей и холодной воды обязаны теперь заплатить штраф, если они допустили ошибку в коммунальных расчетах, и вам пришлось заплатить больше, чем полагается, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы проверить правильность расчетов, необходимо знать показания приборов и тарифы на коммунальные услуги. Если вы обнаружили, что сумма завышена, надо обратиться в управляющую организацию или к поставщику услуг с письменным заявлением. Срок проверки — 30 дней. Если ошибка в расчетах подтвердится, вам обязаны выплатить штраф, равный половине суммы, которая ошибочно предъявлена вам.