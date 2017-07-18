К ремонту дворов по программе «Городская среда» приступили в Хабаровском крае

Контракты на проведение работ заключены по большинству дизайн-проектов. Всего до конца года в регионе собираются благоустроить 166 придомовых территорий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Работы должны закончить осенью, до 1 ноября. Кроме дворов, в рамках проекта также обустроят общественные территории. Всего по краю их 28, именно столько утвердили на обсуждениях с населением. К примеру, в Хабаровске — это парк Динамо, в Комсомольске-на-Амуре — площадь Юности, два городских сквера, две аллеи», — отметили в минЖКХ. Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Хабаровский край получил более 230 миллионов рублей на благоустройство дворов.