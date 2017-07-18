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03:58 (мск), источник: Губерния онлайн

К ремонту дворов по программе «Городская среда» приступили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае приступили к ремонту дворов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Контракты на проведение работ заключены по большинству дизайн-проектов. Всего до конца года в регионе собираются благоустроить 166 придомовых территорий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

В Хабаровске в начале прошлой недели отобрали подрядчиков по 57 объектам, в Комсомольске-на-Амуре конкурсы на ремонт 47 дворов завершились 13 июля.

«Работы должны закончить осенью, до 1 ноября. Кроме дворов, в рамках проекта также обустроят общественные территории. Всего по краю их 28, именно столько утвердили на обсуждениях с населением. К примеру, в Хабаровске — это парк Динамо, в Комсомольске-на-Амуре — площадь Юности, два городских сквера, две аллеи», — отметили в минЖКХ. Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Хабаровский край получил более 230 миллионов рублей на благоустройство дворов.

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