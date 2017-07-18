К ремонту дворов по программе «Городская среда» приступили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае приступили к ремонту дворов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
В Хабаровском крае приступили к ремонту дворов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Контракты на проведение работ заключены по большинству
В Хабаровске в начале прошлой недели отобрали подрядчиков по 57 объектам, в
«Работы должны закончить осенью, до 1 ноября. Кроме дворов, в рамках проекта также обустроят общественные территории. Всего по краю их 28, именно столько утвердили на обсуждениях с населением. К примеру, в Хабаровске — это парк Динамо, в