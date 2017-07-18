Директора МУП «УКС» Хабаровска дисквалифицировали

Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.

По постановлениям прокурора Хабаровского края дисквалифицирован руководитель строительной организации за неисполнение контрактов на строительство жилья для сирот. Застройщик не исполнил обязательства по контракту, жилые помещения заказчику не передал, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Прокуратура Хабаровского края проверила соблюдение требований законодательства в сфере долевого строительства.

В ходе проверки установлено, что в 2016 году государственный заказчик КГКУ «Служба заказчика Минстроя края» заключило с муниципальным унитарным предприятием г. Хабаровска «Управление капитального строительства» три государственных контракта на участие в долевом строительстве 64 квартир для последующей их передачи сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Несмотря на то, что сроки исполнения контрактов истекли 31.03.2017 г., застройщик обязательства не исполнил, жилые помещения заказчику не передал.

В связи с выявленными нарушениями прокурор края возбудил в отношении руководителя МУП г. Хабаровска «Управление капитального строительства» три дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности). По результатам рассмотрения постановлений руководитель указанного муниципального унитарного предприятия дисквалифицирован.