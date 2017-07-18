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03:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровская таможня продолжает зачистку бизнеса «помогаек»

Получать деньги за переправку сумок с товарами через границу всё сложнее.

В Хабаровской таможне продолжают борьбу с так называемыми «помогайками» — теми, кто за небольшую сумму готов взять сумку с ширпотребом в Китае и перевезти ее в Россию, этот бизнес был распространён на приграничных территориях в кризисные 90-ые годы.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника Хабаровской таможни Константин Бондарев, таких предпринимателей очень просто выявить, тем более, что большинство знает, какой им грозит штраф за перевозку чужих баулов, и они легко отказываются от товара.

— Вопрос остро стоит на всех уровнях, но пока нет возможности привлечь к административной ответственности физическое лицо за то, что он что-то не задекларировал и это оказалось не его, мы используем другие рычаги, — заметил Константин Бондарев. — В пункте пропуска Покровка мы информируем прокуратуру и органы внутренних дел о фактах нарушений транспортной безопасности, когда автобус загружен сумками под потолок, а рядом сидят люди, это уже штраф и его компетентны выписать правоохранительные органы. Статистика первого полугодия 2017 года показала, что российско-китайскую границу туристы в этом сезоне предпочитают посещать речным транспортом, по сравнению с январём-июлем 2016 года рост составил 26,6%.

— В Бикинском и Хабаровском таможенных постах с начала года возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, в прошлом году таких было 31, — рассказал начальник отдела административных расследований хабаровской таможни Евгений Федорченко. — Сумки с товарами весом почти 450 кг, ввезенные физическими лицами, помещены на склад временного хранения, сейчас правоохранители выясняют, для кого они перевозились, 4 487 кг отправлено обратно в КНР, от них граждане отказались. Соответствующие цифры прошлого года 730 кг и 8 325 кг. В этом году под видом товаров «для себя» хабаровчане попытались ввезти коммерческие партии портмоне, кошельков, игрушек, чехлов и стёкол для телефонов, нефрит, шлифовальные диски, дисконтные карты и даже инкубатор для яиц.

 — С теми, кто ввозит брендовую одежду и обувь для последующей перепродажи в шоу-румах, мы тоже будем бороться, — говорит Константин Бондарев. — Опыт с чипированием шуб оказался удачным и на рынке всё сложнее найти одежду из меха, ввезённую без уплаты пошлины. Мы планируем, что эта практика вскоре распространится на автомобильные запасные части, лекарства, обувь и одежду. Запрета на частную торговлю нет, но дела необходимо вести честно, с декларациями и уплатой пошлин за товар.

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