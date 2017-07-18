Хабаровская таможня продолжает зачистку бизнеса «помогаек»

В Хабаровской таможне продолжают борьбу с так называемыми «помогайками» — теми, кто за небольшую сумму готов взять сумку с ширпотребом в Китае и перевезти ее в Россию, этот бизнес был распространён на приграничных территориях в кризисные 90-ые годы.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника Хабаровской таможни Константин Бондарев, таких предпринимателей очень просто выявить, тем более, что большинство знает, какой им грозит штраф за перевозку чужих баулов, и они легко отказываются от товара.

— Вопрос остро стоит на всех уровнях, но пока нет возможности привлечь к административной ответственности физическое лицо за то, что он что-то не задекларировал и это оказалось не его, мы используем другие рычаги, — заметил Константин Бондарев. — В пункте пропуска Покровка мы информируем прокуратуру и органы внутренних дел о фактах нарушений транспортной безопасности, когда автобус загружен сумками под потолок, а рядом сидят люди, это уже штраф и его компетентны выписать правоохранительные органы. Статистика первого полугодия 2017 года показала, что российско-китайскую границу туристы в этом сезоне предпочитают посещать речным транспортом, по сравнению с январём-июлем 2016 года рост составил 26,6%.

— В Бикинском и Хабаровском таможенных постах с начала года возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, в прошлом году таких было 31, — рассказал начальник отдела административных расследований хабаровской таможни Евгений Федорченко. — Сумки с товарами весом почти 450 кг, ввезенные физическими лицами, помещены на склад временного хранения, сейчас правоохранители выясняют, для кого они перевозились, 4 487 кг отправлено обратно в КНР, от них граждане отказались. Соответствующие цифры прошлого года 730 кг и 8 325 кг. В этом году под видом товаров «для себя» хабаровчане попытались ввезти коммерческие партии портмоне, кошельков, игрушек, чехлов и стёкол для телефонов, нефрит, шлифовальные диски, дисконтные карты и даже инкубатор для яиц.