Хабаровская таможня продолжает зачистку бизнеса «помогаек»
Получать деньги за переправку сумок с товарами через границу всё сложнее.
Получать деньги за переправку сумок с товарами через границу всё сложнее.
В Хабаровской таможне продолжают борьбу с так называемыми «помогайками» — теми, кто за небольшую сумму готов взять сумку с ширпотребом в Китае и перевезти ее в Россию, этот бизнес был распространён на приграничных территориях в кризисные 90-ые годы.
Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель начальника Хабаровской таможни Константин Бондарев, таких предпринимателей очень просто выявить, тем более, что большинство знает, какой им грозит штраф за перевозку чужих баулов, и они легко отказываются от товара.
— Вопрос остро стоит на всех уровнях, но пока нет возможности привлечь к административной ответственности физическое лицо за то, что он
— В Бикинском и Хабаровском таможенных постах с начала года возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, в прошлом году таких было 31, — рассказал начальник отдела административных расследований хабаровской таможни Евгений Федорченко. — Сумки с товарами весом почти 450 кг, ввезенные физическими лицами, помещены на склад временного хранения, сейчас правоохранители выясняют, для кого они перевозились, 4 487 кг отправлено обратно в КНР, от них граждане отказались. Соответствующие цифры прошлого года 730 кг и 8 325 кг. В этом году под видом товаров «для себя» хабаровчане попытались ввезти коммерческие партии портмоне, кошельков, игрушек, чехлов и стёкол для телефонов, нефрит, шлифовальные диски, дисконтные карты и даже инкубатор для яиц.
— С теми, кто ввозит брендовую одежду и обувь для последующей перепродажи в