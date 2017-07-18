Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Дмитрий Нагиев отказался провести юбилей Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
04:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Аукцион по продаже гостиницы Hyatt во Владивостоке не состоялся

Никто скандальный объект саммита АТЭС-2012 года покупать не собирается?

Источник: Reuters

Аукцион по продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке, который начали возводить к саммиту АТЭС-2012 года, признали несостоявшимся. На скандальный недострой не поступило ни одной заявки, хотя торги должны были начаться с 4,1 млрд рублей вместо инвестированных в объект свыше 9 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В минувшую пятницу, 14 июля, должен был состояться «английский аукцион», то есть на повышение начальной цены — от 4,1 млрд рублей на 5 млн рублей. Однако ни одного претендента на покупку недостроя, начиная с 31 мая, так и не появилось.

Теперь торги по продаже гостиничного комплекса Hyatt будут проходить по типу «голландского аукциона» — начальную цену скандального объекта саммита АТЭС-2012 года понизят до 2,9 млрд рублей. Дата следующего аукциона должна быть назначена в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, на торги недостроенную гостиницу Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке «Российский аукционный дом» выставил ещё 31 мая. И только в конце июня депутаты Законодательного собрания Приморского края официально закрепили порядок продажи объекта: сначала по типу «английского аукциона», а затем — «голландского».

Депутат Галуст Ахоян выразил надежду, что стоимость Hyatt может в результате торгов многократно повыситься, хотя его коллега по парламенту Владимир Беспалов настаивал на том, что Контрольно-счётная палата должна затребовать расчёты, по которым производилась оценка стоимости объекта, поскольку инвестиции за годы простоя превысили 9 млрд рублей.

Строительство двух гостиниц Hyatt было начато во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 года. В общей сложности, на возведение объектов уже было выделено около 18,5 млрд рублей, из которых 13,5 — средства краевой казны. При этом изначально строительство отелей на Корабельной набережной и мысе Бурном оценивалось в 7,5 млрд рублей.

Гостиницу Hyatt на Корабельной набережной было решено достраивать. Генподрядчик ОАО «Наш дом — Приморье» намерен взять у банка кредит в 1,2 млрд рублей. Вопреки предостережению прокурора Приморского края гарантия на получение указанной суммы была одобрена депутатами регионального парламента.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков
В Вашингтоне завершились переговоры Рябкова и Шеннона
Экс-генерал МВД получил семь лет по делу о «золотых парашютах»
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь