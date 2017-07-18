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07:18 (мск), источник: Om1.ru

Омский перевозчик Геворгян предлагает убрать с маршрутов 500 больших автобусов

Предприниматель озвучил свое видение оптимизации работы автотранспортных предприятий.

В Региональной энергетической комиссии Омской области прошло совещание рабочей группы по стабилизации тарифов в регионе. В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих предприятий и предприниматели. Одной из главных тем стал тариф на проезд в Омске.

Один из крупных перевозчиков Омска руководитель НП СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян в ходе обсуждений заявил о необходимости оптимизации работы автотранспортных предприятий. Сделать работу более эффективной перевозчик предлагает за счет сокращения числа больших автобусов.

Владимир Геворгян, руководитель НП СРО «Омские перевозчики»:

— Почему эти громады до сих пор в составе предприятий? Не нужны эти предприятия на 500 единиц. Вывести боксы, отрезать территории. И не будет такого тарифа.

В ответ участники заседания поручили Геворгяну провести экспертизу материалов тарифного дела любого муниципального предприятия Омска и представить результаты на следующем совещании, которое должно пройти в середине августа.

Напомним, в Омске вскоре могут повысить стоимость проезда. Экономически обоснованные тарифы РЭК сейчас составляют 27−29 рублей, фактическая стоимость проезда — 22 рубля.

Межтарифную разницу компенсирует городской бюджет, однако заложенные для этого средства заканчиваются в июле. Чтобы до конца года не повышалась стоимость проезда, не хватает 236 миллионов рублей.

Мэрия надеется выручить 200 миллионов от продажи несколько объектов, ПАТП-1 и троллейбусного депо. Решение о приватизации объектов должны принять депутаты Горсовета 19 июля на пленарном заседании.

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