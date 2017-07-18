Застройщика микрорайона «Белые росы» могут признать банкротом

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Почти 10 тыс. собственников квартир в микрорайоне «Белые росы» могут пострадать от возможного банкротства одноименного застройщика. Арбитражный суд принял заявление о признании фирмы банкротом и введения процедуры наблюдения еще 9 июня. Об этом на своем сайте написал депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.

«Получил еще 5 обращений от жителей и вместе с юристами попытался разобраться в ситуации. Как итог — обращение к прокурору края с просьбой защитить интересы более 10 тысяч собственников квартир», — написал депутат.

Если компанию «Белые росы» признают банкротом, собственники квартир потеряют права на гарантийные обязательства застройщика. По словам народного избранника, владельцы активно судятся с компанией.

«Уже сейчас районными судами вынесено порядка 50 решений в пользу собственников жилья, которые требовали исполнения застройщиком гарантийных обязательств. Службой судебных приставов возбуждено более 200 исполнительных производств только в отношении ООО “Белые Росы”. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам составляет более 18,5 млн рублей», — написал Зайцев.