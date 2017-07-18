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06:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Застройщика микрорайона «Белые росы» могут признать банкротом

Банкротство компании может нарушить интересы 10 тыс. собственников квартир.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Почти 10 тыс. собственников квартир в микрорайоне «Белые росы» могут пострадать от возможного банкротства одноименного застройщика. Арбитражный суд принял заявление о признании фирмы банкротом и введения процедуры наблюдения еще 9 июня. Об этом на своем сайте написал депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев.

«Получил еще 5 обращений от жителей и вместе с юристами попытался разобраться в ситуации. Как итог — обращение к прокурору края с просьбой защитить интересы более 10 тысяч собственников квартир», — написал депутат.

Если компанию «Белые росы» признают банкротом, собственники квартир потеряют права на гарантийные обязательства застройщика. По словам народного избранника, владельцы активно судятся с компанией.

«Уже сейчас районными судами вынесено порядка 50 решений в пользу собственников жилья, которые требовали исполнения застройщиком гарантийных обязательств. Службой судебных приставов возбуждено более 200 исполнительных производств только в отношении ООО “Белые Росы”. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам составляет более 18,5 млн рублей», — написал Зайцев.

Отметим, что компания «Белые росы» зарегистрирована в 2005 году. Фирма входит в группу компаний «Красстрой» и является основным застройщиком микрорайона «Белые росы» в Свердловском районе.

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