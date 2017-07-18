Иркутские власти отмечают рост интереса туристов к Иркутску вместо Ольхона
Наметилась тенденция по распределению турпотока.
Наметилась тенденция по распределению турпотока.
Иркутская область вошла в первую десятку регионов страны по количеству иностранных туристов. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона.
«Иркутская область заняла шестое место в рейтинге, что связано с наличием на территории региона озера Байкал, которое достаточно известно иностранным туристам, а также в связи с возросшим за последние несколько лет туристическим потоком из Китая», — считают в ведомстве.
Отмечается, что специалисты провели сравнительный анализ загруженности гостиниц и турбаз на территории Приангарья в июне 2016 и 2017 годов. По итогу отмечено незначительное увеличение среднемесячной загрузки — 44,17% в текущем году против 43% в прошлом.
Также в ведомстве отмечают, что наметилась тенденция по распределению турпотока в целом по региону.
«Раньше Ольхонский район выступал лидером, и большая часть гостей ехала на Малое море или на остров Ольхон. В июне 2017 года отмечен незначительный спад турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато прирост есть в городе Иркутске, Иркутском и Слюдянском районах», — отмечает руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Также руководитель агентства отметила, что наибольшая туристская активность начинается с середины июля до середины августа, а окончательные итоги туристского сезона будут подведены в ноябре на основе данных Иркстата.