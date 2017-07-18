Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
Сериал помог итальянке спасти жизнь отца
Киев направил ноту МИД Белоруссии
Как объединить лоджию с комнатой
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
06:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутские власти отмечают рост интереса туристов к Иркутску вместо Ольхона

Наметилась тенденция по распределению турпотока.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутская область вошла в первую десятку регионов страны по количеству иностранных туристов. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона.

«Иркутская область заняла шестое место в рейтинге, что связано с наличием на территории региона озера Байкал, которое достаточно известно иностранным туристам, а также в связи с возросшим за последние несколько лет туристическим потоком из Китая», — считают в ведомстве.

Отмечается, что специалисты провели сравнительный анализ загруженности гостиниц и турбаз на территории Приангарья в июне 2016 и 2017 годов. По итогу отмечено незначительное увеличение среднемесячной загрузки — 44,17% в текущем году против 43% в прошлом.

Также в ведомстве отмечают, что наметилась тенденция по распределению турпотока в целом по региону.

«Раньше Ольхонский район выступал лидером, и большая часть гостей ехала на Малое море или на остров Ольхон. В июне 2017 года отмечен незначительный спад турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато прирост есть в городе Иркутске, Иркутском и Слюдянском районах», — отмечает руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Также руководитель агентства отметила, что наибольшая туристская активность начинается с середины июля до середины августа, а окончательные итоги туристского сезона будут подведены в ноябре на основе данных Иркстата.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Потерявшая зрение и слух жительница Емельяново научилась читать и писать
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь