Иркутские власти отмечают рост интереса туристов к Иркутску вместо Ольхона

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутская область вошла в первую десятку регионов страны по количеству иностранных туристов. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона.

«Иркутская область заняла шестое место в рейтинге, что связано с наличием на территории региона озера Байкал, которое достаточно известно иностранным туристам, а также в связи с возросшим за последние несколько лет туристическим потоком из Китая», — считают в ведомстве.

Отмечается, что специалисты провели сравнительный анализ загруженности гостиниц и турбаз на территории Приангарья в июне 2016 и 2017 годов. По итогу отмечено незначительное увеличение среднемесячной загрузки — 44,17% в текущем году против 43% в прошлом.

Также в ведомстве отмечают, что наметилась тенденция по распределению турпотока в целом по региону.

«Раньше Ольхонский район выступал лидером, и большая часть гостей ехала на Малое море или на остров Ольхон. В июне 2017 года отмечен незначительный спад турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато прирост есть в городе Иркутске, Иркутском и Слюдянском районах», — отмечает руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.