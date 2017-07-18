Греф выступил в поддержку идеи создания новой банковской ассоциации

«Мы готовы поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировали бы над интересами отдельных лидеров», — приводит его слова ТАСС.
Ранее о выходе из АРБ заявили все крупнейшие участники рынка — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, РСХБ, Газпромбанк, ФК «Открытие», Бинбанк и Альфа-банк. Главная претензия участников АРБ — неуклонное снижение эффективности деятельности ассоциации.
По мнению господина Грефа, АРБ больше не отвечает интересам банковского сообщества. «Нужна ассоциация, которая в столь сложный период времени бы могла иметь вес в интересах всего банковского сообщества и отстаивать интересы банков во взаимоотношении с регулятором, властями и утверждении концепции внутрибанковского сотрудничества», — подчеркнул он.