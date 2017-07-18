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06:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Греф выступил в поддержку идеи создания новой банковской ассоциации

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация поддерживает идею создания новой банковской ассоциации. Он подчеркнул, что не Сбербанк инициировал выход из Ассоциации российских банков (АРБ).

Источник: РИА "Новости"

«Мы готовы поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировали бы над интересами отдельных лидеров», — приводит его слова ТАСС.

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Ранее о выходе из АРБ заявили все крупнейшие участники рынка — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, РСХБ, Газпромбанк, ФК «Открытие», Бинбанк и Альфа-банк. Главная претензия участников АРБ — неуклонное снижение эффективности деятельности ассоциации.

По мнению господина Грефа, АРБ больше не отвечает интересам банковского сообщества. «Нужна ассоциация, которая в столь сложный период времени бы могла иметь вес в интересах всего банковского сообщества и отстаивать интересы банков во взаимоотношении с регулятором, властями и утверждении концепции внутрибанковского сотрудничества», — подчеркнул он.

Комментарии
11
Вольдемар Домрачевский
... А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь!...
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Иван Иванов
Закон джунглей,недогоняемый вы мой.
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Аркадий Резепов
Здравый смысл?Не смешите. Весь здравый смысл заключается в увеличении прибыли. Чем больше волков, тем меньше овец.Создадут новую гильдию с расширенными возможностями. Раньше были купцы 1гильдии, 2 и тд. Недаром Греф нарисовался.
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