Греф выступил в поддержку идеи создания новой банковской ассоциации

«Мы готовы поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировали бы над интересами отдельных лидеров», — приводит его слова ТАСС.

По мнению господина Грефа, АРБ больше не отвечает интересам банковского сообщества. «Нужна ассоциация, которая в столь сложный период времени бы могла иметь вес в интересах всего банковского сообщества и отстаивать интересы банков во взаимоотношении с регулятором, властями и утверждении концепции внутрибанковского сотрудничества», — подчеркнул он.