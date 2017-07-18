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08:07 (мск), источник: VN.ru

Шесть школ достраивают в Новосибирске

До конца этого года в Новосибирске откроют шесть новых школ. Где-то учреждения возводят с нуля, а где-то реконструируют или проводят капитальный ремонт.

183-я школа в Кировском районе — учреждение два года назад капитально отремонтировали. Сейчас достраивают долгожданный спортивный зал и новый учебный блок. Раньше, говорят учителя, приходилось заниматься физкультурой, где придется.

— Один большой кабинет полностью отдали для учеников начальных классов, называли его «малый спортивный зал». А все остальные занимались на улице и в других школах. Сейчас, надеемся, все будет хорошо, — говорит директор школы № 183 Наталья Пермякова.

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Кроме спортзала площадью больше 500 квадратных метров в двухэтажной пристройке есть раздевалки и душевые. Здесь же и новые кабинеты: кройки и шитья, ОБЖ, слесарная и токарная мастерские. Правда, есть небольшое отставание от графика, но строители обещают до конца сентября управиться.

— Основные материалы закуплены, для строительства все есть, постараемся успеть сделать работу вовремя, — говорит генеральный директор строительной компании Владимир Коновалов.

Кроме 183-й школы, строительство ведется еще на пяти образовательных объектах. Всего первого сентября школы распахнут двери для почти 20-ти тысяч первоклассников.

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