Бесплатная парковка у челябинского аэропорта вместит 100 авто
В Челябинске началось строительство бесплатной парковки возле аэропорта.
В Челябинске началось строительство бесплатной парковки возле аэропорта.
Об этом заявил директор по строительству и эксплуатации городских автодорог компании «Южуралмост», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Парковка появится в километре от аэропорта, будет вмещать до 100 автомобилей. Территорию планируют оборудовать электронным табло, где будет отображаться информация о ближайших рейсах.