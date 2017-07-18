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08:07 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Бесплатная парковка у челябинского аэропорта вместит 100 авто

В Челябинске началось строительство бесплатной парковки возле аэропорта.

Об этом заявил директор по строительству и эксплуатации городских автодорог компании «Южуралмост», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Парковка появится в километре от аэропорта, будет вмещать до 100 автомобилей. Территорию планируют оборудовать электронным табло, где будет отображаться информация о ближайших рейсах.

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