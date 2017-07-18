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07:44 (мск), источник: Om1.ru

Средняя зарплата в Омской области доросла почти до 31 тысячи

В статистическом отчёте красуются радостные цифры: за последний месяц подросла как номинальная, так и реальная заработная плата.

В июне средняя зарплата в Омской области увеличилась до 30 914 рублей 20 копеек. С января по май среднемесячный заработок в регионе составлял 28 669 рублей 30 копеек. Такие данные опубликовал накануне Омскстат.

Статистики констатируют: номинальная (в денежных единицах) зарплата выросла на 104,5%; реальная (с учётом инфляции) — на 104,2%.

Напомним, что недавние исследования Омскстата показали: среднюю зарплату получает только десятая часть омичей. Две трети жителей региона довольствуются заработками ниже среднего. Причём каждый 12-й омич получает ниже прожиточного минимума. Зато 1,4% трудящихся омичей зарабатывает от 100 до 250 тысяч рублей, а 0,1% платят свыше 250 тысяч. За счёт этих сумм «среднее арифметическое» по региону и выходит непривычно большим.

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