18 июля горячую воду отключили в 929 домах Челябинска
Горячей воды не будет до 1 августа.
Горячей воды не будет до 1 августа.
С 18 июля до 1 августа горяча вода отключена в 929 домах Челябинска, сообщают в
Количество домов Тракторозаводского района, попадающих под отключение горячего водоснабжения увеличилось на 17 адресов. Таким образом, горячая вода будет отключена в 929 жилых домах, 53 детских садах, 39 учебных заведениях и 39 лечебных учреждениях.
Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.
Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться здесь.