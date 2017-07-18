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07:34 (мск), источник: АиФ Челябинск

18 июля горячую воду отключили в 929 домах Челябинска

Горячей воды не будет до 1 августа.

Источник: AP 2017

С 18 июля до 1 августа горяча вода отключена в 929 домах Челябинска, сообщают в пресс-службе администрации города.

Количество домов Тракторозаводского района, попадающих под отключение горячего водоснабжения увеличилось на 17 адресов. Таким образом, горячая вода будет отключена в 929 жилых домах, 53 детских садах, 39 учебных заведениях и 39 лечебных учреждениях.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться здесь.

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