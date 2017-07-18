Маршрутки заменили на вместительные автобусы в Хабаровске
Машины среднего класса начали курсировать по особо популярным маршрутам.
Машины среднего класса начали курсировать по особо популярным маршрутам.
В Хабаровске перевозчики закупили новые автобусы по наиболее востребованным маршрутам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Речь идет об автобусах № 85, 71 и 82 — ранее по этим трем направлениям курсировали маршрутки. Теперь вместимость пассажиров в новом транспорте составит 46 человек. На данный момент закуплено 8 автобусов — пять на маршрут № 85; два — на № 71 и один — на № 82. Также большие автобусы выпустили на маршруты № 26 и 46.
— Перевозчику не обязательно менять весь свой парк на автобусы средней вместимости. Достаточно, чтобы по одному маршруту курсировало две машины большей вместимости, — рассказал директор ассоциации «Независимый союз пассажирский перевозчиков Хабаровска» Валентин Шадуя. — Если перевозчики закупят новые автобусы, то это будет только плюс для пассажиров — больше места, комфортнее. Изменить класс автобусов решили не только
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», 7 экологически чистых автобусов отечественного производства будут курсировать по 8 маршруту. На повестке — закупка еще 8 машин большой вместимости на газе.