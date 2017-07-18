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07:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Маршрутки заменили на вместительные автобусы в Хабаровске

Машины среднего класса начали курсировать по особо популярным маршрутам.

В Хабаровске перевозчики закупили новые автобусы по наиболее востребованным маршрутам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Речь идет об автобусах № 85, 71 и 82 — ранее по этим трем направлениям курсировали маршрутки. Теперь вместимость пассажиров в новом транспорте составит 46 человек. На данный момент закуплено 8 автобусов — пять на маршрут № 85; два — на № 71 и один — на № 82. Также большие автобусы выпустили на маршруты № 26 и 46.

 — Перевозчику не обязательно менять весь свой парк на автобусы средней вместимости. Достаточно, чтобы по одному маршруту курсировало две машины большей вместимости, — рассказал директор ассоциации «Независимый союз пассажирский перевозчиков Хабаровска» Валентин Шадуя. — Если перевозчики закупят новые автобусы, то это будет только плюс для пассажиров — больше места, комфортнее. Изменить класс автобусов решили не только из-за популярности названных маршрутов, но из-за того, что в автобусах малой вместимости пассажиры вынуждены ездить стоя, нарушая ПДД. Желание заменить автобусы высказали перевозчики, работающие на других маршрутах.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», 7 экологически чистых автобусов отечественного производства будут курсировать по 8 маршруту. На повестке — закупка еще 8 машин большой вместимости на газе.

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