Трассу Ванино — Лидога в Хабаровском крае оснащают экстренной связью

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Федеральную трассу Ванино — Лидога в Хабаровском крае оснащают системой экстренной связи в стандарте GSM 900/1800. Это позволит обеспечить важнейшую артерию, связывающую побережье Татарского пролива и столицу региона, качественной и бесперебойной связью, передает корреспондент ИА REGNUM.

До настоящего времени важнейшая трасса дальневосточного региона, связывающая не только свободный порт Ванино с остальной Россией, но и, посредством паромной переправы, Сахалин с материком, была фактически лишена качественной связи.

Проект оснащения трассы качественной связью разработали дальневосточные ученые ТОГУ — профессор, доктор технических наук Сергей Бурков и аспирант Денис Вегера.

Финансирует проект отраслевое региональное министерство — Министерство информатизации и связи.

На сегодняшний день выбраны и утверждены площадки для монтажа первых 6 точек связи. Две мачты уже смонтированы, до конца июля на них установят необходимое оборудование. До конца 2017 года планируется установить три станции, каждая из которых обеспечит 20-километровое покрытие.

Надежную связь на важнейшей для региона станции ждут как обычные автолюбители, так и водители большегрузных автомобилей, доставляющие грузы на Сахалин и в другие точки ДФО. Особое значение наличию качественной связи придают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.