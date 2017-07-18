Пермяки приспосабливаются к очередным дорожным изменениям

Источник: Вести - Пермь

Вновь произошли большие изменения в движении общественного транспорта Перми. Из-за полного перекрытия еще одной главной дорожной артерии города — улице Островского — стали ходить по-другому сразу пять автобусных маршрутов. Где и как теперь лучше ездить, а то и ходить?

Автобусы пускают в объезд по улице Революции, Пушкина и Горького. И это создает дополнительные сложности в дорожном движении.

Обычно спокойная и узкая улица Горького сегодня превратилась в одну из самых загруженных транспортных артерий города. На трамвайных путях здесь с трудом помещаются автобусы и легковушки, водители которых как будто и не замечают знак «кирпич».

Общественный транспорт на Горького есть, только вот где он останавливается — неизвестно. Остановочные пункты здесь никак не обозначены.

Проблемы возникают и у автомобилистов. Большинство просто не обращает внимания на предупреждающие знаки и под конец приходится нарушать правила дорожного движения и разворачиваться через двойную сплошную.