Пермяки приспосабливаются к очередным дорожным изменениям
В городе перекрыта ул. Островского.
В городе перекрыта ул. Островского.
Вновь произошли большие изменения в движении общественного транспорта Перми.
Автобусы пускают в объезд по улице Революции, Пушкина и Горького. И это создает дополнительные сложности в дорожном движении.
Обычно спокойная и узкая улица Горького сегодня превратилась в одну из самых загруженных транспортных артерий города. На трамвайных путях здесь с трудом помещаются автобусы и легковушки, водители которых как будто и не замечают знак «кирпич».
Общественный транспорт на Горького есть, только вот где он останавливается — неизвестно. Остановочные пункты здесь никак не обозначены.
Проблемы возникают и у автомобилистов. Большинство просто не обращает внимания на предупреждающие знаки и под конец приходится нарушать правила дорожного движения и разворачиваться через двойную сплошную.
В самом же раскопе работа идет полным ходом. Реконструкция теплосетей на улице Островского должна пройти в 3 этапа. Нынешний, как говорят, самый ответственный — 380 метров трубы надо успеть поменять до 1 августа.