В Уфе появилась еще одна «вафельная разметка»

Напомним, что «вафельная разметка» обозначает границы, которые запрещено пересекать в случае затора. Первая, экспериментальная, разметка появилась на пересечении улиц Айской и Революционной.

Стоит отметить, что новый вид разметки появился в России недавно. Центральная часть перекрестков покрывалась диагонально пересекающимися линиями, прозванными «вафельной разметкой», останавливаться на которых категорически запрещено.

Такой опыт был признан успешным в ряде западных стран и доказал действенность борьбы с заторами, поэтому уже в этом году такая разметка начала появляться во многих городах России.