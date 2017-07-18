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08:47 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе появилась еще одна «вафельная разметка»

В Уфе появилась еще одна «вафельная разметка», на этот раз на перекрестке улиц Первомайская и Ульяновых. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Напомним, что «вафельная разметка» обозначает границы, которые запрещено пересекать в случае затора. Первая, экспериментальная, разметка появилась на пересечении улиц Айской и Революционной.

Стоит отметить, что новый вид разметки появился в России недавно. Центральная часть перекрестков покрывалась диагонально пересекающимися линиями, прозванными «вафельной разметкой», останавливаться на которых категорически запрещено.

Такой опыт был признан успешным в ряде западных стран и доказал действенность борьбы с заторами, поэтому уже в этом году такая разметка начала появляться во многих городах России.

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