В Красноярске определили подрядчика на возведение развязки у «Тихих зорь»

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске определён подрядчик на строительство первого этапа транспортной развязки на правобережном съезде с четвертого автомобильного моста, в районе микрорайона «Тихие зори». Это компания «ПК ДСУ», на днях с ней подписали контракт Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю.

«Первый этап дает возможность решить транспортную ситуацию локально: в итоге Красноярск получит выход с моста к строящейся ледовой арене и жилым кварталам», — пояснил зам. руководителя КРУДОР Николай Лукьянов.

В соответствии с генпланом, объект станет магистральной трассой общегородского значения, пронизывающей два крупных жилых района «Тихие зори» и «Юго-западный». Кроме того, строительство развязки нужно для подъезда к одному из главных объектов Универсиады — ледовой арене «Платинум Арена Красноярск».