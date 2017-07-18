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08:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске определили подрядчика на возведение развязки у «Тихих зорь»

Автомобилисты получат выход с четвертого моста к строящейся ледовой арене и жилым кварталам.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске определён подрядчик на строительство первого этапа транспортной развязки на правобережном съезде с четвертого автомобильного моста, в районе микрорайона «Тихие зори». Это компания «ПК ДСУ», на днях с ней подписали контракт Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю.

«Первый этап дает возможность решить транспортную ситуацию локально: в итоге Красноярск получит выход с моста к строящейся ледовой арене и жилым кварталам», — пояснил зам. руководителя КРУДОР Николай Лукьянов.

В соответствии с генпланом, объект станет магистральной трассой общегородского значения, пронизывающей два крупных жилых района «Тихие зори» и «Юго-западный». Кроме того, строительство развязки нужно для подъезда к одному из главных объектов Универсиады — ледовой арене «Платинум Арена Красноярск».

Окончание строительства развязки запланировано на сентябрь 2018 года. Второй этап, то есть полное развитие развязки, обеспечит выход автомобильного потока в сторону улицы Судостроительной. Уже запроектирован проезд под железнодорожным мостом, затем дорога будет проходить вдоль берега, после чего выйдет на Судостроительную.

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