Плохая погода не выбила омских дорожников из графика

Несмотря на плохие погодны условия, в целом омским дорожникам удается соблюдать установленный график. Полностью завершено фрезерование деформированного дорожного полотна, укладка первого слоя асфальто-бетонного покрытия, а на Красноярском тракте закончил работу ресайклер, с помощью которого велось укрепление основания дорожного полотна.

«Наша главная цель — качественно провести ремонт дорог. Нужно, чтобы после завершения работ магистрали еще долгие годы служили омичам, обеспечивая безопасность и комфорт при передвижении по городу», — заявил мэр Омска Вячеслав Двораковский.

На сегодня работы продолжаются на восьми объектах: на Красноярском тракте на 70% уложен второй слой асфальта, на улице Заводская термопрофилирование выполнено на 24%, на 1-й Заводской уложено 90% второго слоя асфальта, на 6-й Станционной второй слой асфальта уложен на 94%, на Суворова термопрофилирование завершено на 80%, на улицах Гуртьева, Гашека, XXII Партсъезда предстоит уложить второй слой асфальта.