Ирек Ялалов поручил благоустроить улицы в центре Уфы
Сегодня на оперативном совещании в мэрии градоначальник Ирек Ялалов поручил полностью благоустроить всеми любимое место отдыха — Площадь двух фонтанов.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии градоначальник Ирек Ялалов поручил полностью благоустроить всеми любимое место отдыха — Площадь двух фонтанов.
Помимо самой площади к следующему году необходимо благоустроить всю территорию от улицы Кирова до улицы Достоевского.
— Дайте варианты, посоветуйтесь с местными жителями, как лучше благоустроить территорию, она должна иметь столичный статус, — поручил мэр города.