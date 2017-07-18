Министерство нашло нарушения в действиях казахстанского сотового оператора

Источник: Tengrinews

Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК (КРЕМЗКиПП) нашел в действиях Kcell нарушение законодательства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С начала 2017 года в КРЕМЗКиПП поступило пять обращений с жалобой на операторов мобильной связи: Kcell — 3, Tele2 — 1, Altel — 1.

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«Из 5 поступивших обращений: 3 — неправомерное списание оператором связи денежных средств с баланса, 1 — изменение оператором связи условий тарифного плана, 1 — несвоевременное приостановление оператором связи услуги исходящей связи. В настоящее время из рассмотренных 5 обращений КРЕМЗКиПП не выявлены признаки нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции. Вместе с тем по вопросу несвоевременного приостановления Kcell услуги исходящей связи КРЕМЗКиПП в действиях Kcell установлены факты нарушения норм законодательства РК в области связи, выраженные в невыставлении абоненту ежемесячного счета на оплату за оказанные услуги сотовой связи и в несвоевременном приостановлении исходящей связи. В этой связи КРЕМЗКиПП направлено письмо в адрес уполномоченного органа в области связи о необходимости вынесения Kcell предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области связи в соответствии с его компетенцией», — сообщили в КРЕМЗКиПП в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

Отмечается, что Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан в адрес Kcell направлено предписание об устранении выявленных нарушений.

«По вопросу изменения Altel условий тарифного плана КРЕМЗКиПП в рамках рассмотрения обращения выявлены противоречия между подпунктом 10 пункта 22 и подпунктом 28 пункта 22 Правил оказания услуг связи (далее — Правила), утвержденных приказом и.о. министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 171, которые дают правовые основания операторам связи и их абонентам трактовать одну или несколько из указанных норм исключительно в свою пользу. В этой связи, в целях урегулирования указанных противоречащих норм Правил КРЕМЗКиПП, в адрес уполномоченного органа в области связи — Министерства информации и коммуникаций РК — направлены предложения по внесению соответствующих изменений и дополнений в Правила. В свою очередь министерством сообщено, что предложения учтены и в настоящее время прорабатывается внесение соответствующих изменений и дополнений в Правила, после чего проект будет направлен на согласование в заинтересованные государственные органы», — говорится в ответе.

По жалобе абонента Tele2 на неправомерное списание денежных средств, в КРЕМЗКиПП нарушения не нашли.

«В остальных двух случаях с жалобой на действия Kcell абонентами в установленном Законом Республики Казахстан “О связи” порядке не представлены согласия на получение от операторов связи служебной информации об абонентах (пункт 4 статьи 36 Закона РК “О связи”). В этой связи, без письменного согласия абонента на предоставление служебной информации рассмотрение действий Kcell не представилось возможным», — заключили в КРЕМЗКиПП.

В МИК РК в ответе на запрос Tengrinews.kz сообщили, что прилагают все необходимые усилия для решения вопроса предоставления качества услуг связи.

«Поступившие в адрес министерства обращения и жалобы абонентов сотовой связи (свыше 30 обращений касательно деятельности мобильных операторов с начала года) изучаются до принятия по ним конкретных мер. Значительная часть жалоб абонентов касается качества функционирования сетей связи (низкая скорость мобильного интернета, низкое качество передаваемой речи, наличие блокированных вызовов). Также поступают обращения касательно суммы выставленного счета, в том числе тарифной политики операторов связи. Обращения абонентов касательно неправомерного списания денег со счетов перенаправляются Министерством операторам связи для получения дополнительной информации, проверки правильности начисления суммы к оплате, запроса детализации. После установления факта неправомерного списания денег к оператору применяются меры административного воздействия, предусмотренные законодательством РК», — пояснили в ведомстве.

В МИК РК не уточнили, в адрес каких операторов мобильной связи поступают жалобы.

«Дальнейшее освещение в средствах массовой информации статистики жалоб на работу всех мобильных операторов, в том числе статистики по привлеченным к ответственности операторам может быть воспринято операторами связи как антиконкурентные действия со стороны уполномоченного органа», — считают в МИК РК.

В Kcell сообщили, что не могут предоставить детальную информацию по выявленному КРЕМЗКиПП нарушению.

«Переписка с государственным органом была связана с оказанием услуг сотовой связи конкретному абоненту, в связи с чем, учитывая конфиденциальный характер служебной информации об абоненте, АО “Кселл” не может предоставить вам детальную информацию по данному обращению», — пояснила руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл» Наталья Еськова.

По факту несвоевременного выставления счета Еськова пояснила, что квитанции за оказанные услуги выставляются абонентам в автоматическом режиме.