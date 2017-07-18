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08:37 (мск), источник: Kazinform

Нацбанк ожидает продолжения слияния казахстанских банков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель председателя Национального Банка РК Олег Смоляков прокомментировал покупку Казкома Народным банком РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«5 июля 2017 года завершилась сделка по приобритению ОА “Народный сберегательный банк Казахстана” контрольного пакета акций АО “Казкомерцбанк”. Все права и законные интересы вкладчиков, кредиторов, инвесторов соблюдены. Мы также ожидаем продолжения консолидации банковского сектора, что по нашему мнению, обеспечит повышение устойчивости», — сказал он в ходе выступления на заседании Правительства РК.

Напомним, ранее Народный банк объявил о приобретении 96,81% простых акций Казкома. В этом году это уже вторая крупная сделка в банковском секторе Казахстана. В апреле сменились акционеры АО «Банк ЦентрКредит».

В настоящее время обсуждается вопрос потенциального слияния БЦК с АО «Цеснабанк».

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