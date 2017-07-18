Нацбанк ожидает продолжения слияния казахстанских банков

«5 июля 2017 года завершилась сделка по приобритению ОА “Народный сберегательный банк Казахстана” контрольного пакета акций АО “Казкомерцбанк”. Все права и законные интересы вкладчиков, кредиторов, инвесторов соблюдены. Мы также ожидаем продолжения консолидации банковского сектора, что по нашему мнению, обеспечит повышение устойчивости», — сказал он в ходе выступления на заседании Правительства РК.