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08:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Китайские инвестиции придут в порты Приморья

Китайские инвестиции придут в порты Приморья.

Источник: AP 2017

Крупная компания Китая готова инвестировать в строительство портовой инфраструктуры в Приморье, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в пресс-службе Администрации Приморского края.

Вопросы сотрудничества в рамках реализации проекта международного транспортного коридора «Приморье-1» обсудили представители Администрации Приморского края и группы компаний «Порт Хэбэй».

Как подчеркнул директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков, задача у сторон общая — приложить усилия для объединения концепций международного транспортного коридора «Приморье-1» и китайской концепции «Один пояс — один путь».

Китайская делегация прибыла в Приморье, чтобы изучить возможности участия порта в сотрудничестве соседних территорий и развитии логистической отрасли.

Отметим, что группа компаний «Порт Хэбэй» является комплексным государственным предприятием в области строительства портов, развития и управления госимуществом. Включает в себя мощности портов Циндао, Цаофэйдянь, Хуангэ и около 40 небольших портов в Бохайском заливе. Общий актив — 53 миллиарда юаней. Грузооборот в прошлом году составил 310 миллионов тонн, в том числе угля — 200 миллионов.

Алексей Старичков отметил заинтересованность края в таком сотрудничестве. «Рассчитываем на то, что ваша компания начнет работу в Приморье. В каталоге нашего Инвестиционного агентства представлены несколько проектов строительства новых портов, как ориентированных на перевалку угля, так и рыбных, — обратился он к представителям китайской компании».

Более того, руководитель краевого департамента предложил бизнесменам рассмотреть возможность инвестирования и в другие проекты края, связанные со строительством международного транспортного коридора «Приморье-1».

В ходе встречи обозначено, что совместно с китайскими партнерами могут обсуждаться вопросы строительства сухих портов и складских помещений, а также участков автомобильной дороги Владивосток — Находка — Порт Восточный на условиях государственно-частного партнерства.

Екатерина Брязгунова.

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