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09:19 (мск), источник: СуперОмск

Минстрой нашел причины появления разметки в ямах в Омске

Минстрой провел проверку информации о нанесении разметки в ямах на проспекте Менделеева и нашел ей подтверждение.

Оказалось, что причиной такого способа выполнения работ стала несогласованность действий подрядчика и дорожных служб.

Теперь до 22 июля на участке от улицы Белозерова до Заозерной будет проведен ямочный ремонт, после чего МП «Транссигнал» повторно нанесет там разметку, сообщила пресс-служба омского Минстроя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в министерстве отметили, что ремонтировать проспект Менделеева на участке от Заозерной до Химиков будут в 2018 году.

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