Минстрой нашел причины появления разметки в ямах в Омске
Минстрой провел проверку информации о нанесении разметки в ямах на проспекте Менделеева и нашел ей подтверждение.
Минстрой провел проверку информации о нанесении разметки в ямах на проспекте Менделеева и нашел ей подтверждение.
Оказалось, что причиной такого способа выполнения работ стала несогласованность действий подрядчика и дорожных служб.
Теперь до 22 июля на участке от улицы Белозерова до Заозерной будет проведен ямочный ремонт, после чего МП «Транссигнал» повторно нанесет там разметку, сообщила
Также в министерстве отметили, что ремонтировать проспект Менделеева на участке от Заозерной до Химиков будут в 2018 году.