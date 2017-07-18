Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Мартин Ландау
10 трагических и странных смертей во время секса
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
09:33 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске отключают горячую воду

Без воды останется больше 100 зданий.

Источник: Reuters

Сегодня в городе от горячей воды отключили 111 объектов из-за плановых работ.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, плановые работы проходят:

— на ул. Кропоткина 16 часов 17 июля до 20 часов 18 июля;.

— на ул. Дуси Ковальчук с 8 часов 17 июля до 13 часов 21 июля;.

— на ул. Владимира Высоцкого с 10 часов 17 июля до 20 часов 18 июля.

— на ул. Лазурная — с 10 часов 30 минут 17 июля до 20 часов 18 июля — 29 объектов.

Одновременно с этим проходят планово-предупредительные работы:

— на Дачном шоссе с 0 часов 17 июля до 24 часов 29 июля;.

— на ул. Кубовая с 10 часов 17 июля до 17 часов 28 июля.

При этом, аварийные ремонтные работы коснутся ул. Дуси Ковальчук с 14 часов 10 июля до 17 часов 21 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Из клубники, абрикосов, тыквы. Рецепты традиционного и необычного варенья
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь