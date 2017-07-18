В Новосибирске отключают горячую воду

Источник: Reuters

Сегодня в городе от горячей воды отключили 111 объектов из-за плановых работ.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, плановые работы проходят:

— на ул. Кропоткина 16 часов 17 июля до 20 часов 18 июля;.

— на ул. Дуси Ковальчук с 8 часов 17 июля до 13 часов 21 июля;.

— на ул. Владимира Высоцкого с 10 часов 17 июля до 20 часов 18 июля.

— на ул. Лазурная — с 10 часов 30 минут 17 июля до 20 часов 18 июля — 29 объектов.

Одновременно с этим проходят планово-предупредительные работы:

— на Дачном шоссе с 0 часов 17 июля до 24 часов 29 июля;.

— на ул. Кубовая с 10 часов 17 июля до 17 часов 28 июля.