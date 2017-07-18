Экс-президента «Башнефти» выдвинули в Совет директоров «Транснефти»
Бывший президент «Башнефти» Александр Корсик выдвинут в Совет директоров «Транснефти».
Бывший президент «Башнефти» Александр Корсик выдвинут в Совет директоров «Транснефти».
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подписанный
В список кандидатов также вошли генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, министр энергетики РФ Александр Новак, помощник
Полгода ранее источник «Ъ» сообщал, что «Транснефть» сама захотела увидеть в своих рядах фигуру Александра Корсика и договоренность была достигнута еще во время продажи башкирской нефтяной компании.