Экс-президента «Башнефти» выдвинули в Совет директоров «Транснефти»

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подписанный премьер-министром России Дмитрием Медведевым список кандидатов.

В список кандидатов также вошли генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, министр энергетики РФ Александр Новак, помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Дарья Василевская, глава компании Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II AG Матиас Варниг и председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Илья Клебанов.

Полгода ранее источник «Ъ» сообщал, что «Транснефть» сама захотела увидеть в своих рядах фигуру Александра Корсика и договоренность была достигнута еще во время продажи башкирской нефтяной компании.