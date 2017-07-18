Подписан контракт на строительство правобережного съезда с 4 моста

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор) и компания «ПК ДСУ» подписали государственный контракт на строительство съезда с 4 моста в микрорайон «Тихие зори». Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, «ПК ДСУ» попросил за работу 320,8 млн рублей. Другой участник торгов — «Сибиряк» — остановился на отметке в 322,5 млн рублей. Первоначальная цена контракта составляла 330,7 млн рублей. Позже «Сибиряк» пытался обжаловать итоги аукциона, однако УФАС не нашло нарушений.

На объекте подрядчику предстоит демонтировать часть ж/д путей, деревьев и зданий, отвести воду от строительного участка, установить наружное освещение и озеленить территорию. Гарантия на верхний слой асфальта на новой дороге составляет 4 года.

Общая протяженность развязки — 2,23 км. Работы профинансируют из краевого бюджета. Объект является магистральной улицей общегородского значения с регулируемым движением транспорта, соединяющей два крупных жилых района — «Тихие Зори» и «Юго-Западный».

«Первый этап дает возможность решить транспортную ситуацию локально: в итоге Красноярск получит выход с моста к строящейся ледовой арене и жилым кварталам», — пояснил замглавы КрУДора Николай Лукьянов.

Окончание строительства развязки запланировано на сентябрь 2018 года. После этого планируется запустить второй этап, в рамках которого дорогу пустят до ул. Судостроительной. В КрУДоре пояснили, что решение выбрано по аналогии с тем, что реализовано на ул. Дубровинского: сначала запроектирован проезд под ж/д мостом, затем дорога пойдет вдоль берега, после чего выйдет на ул. Судостроительную. Подрядчик и сроки реализации проекта пока неизвестны.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что после строительства подходов к 4 мосту завершится создание системы, которая обеспечит скоростное сообщение с выводом транзитного транспорта за пределы исторического центра города. Также будет обеспечен пропуск потоков между дорогами М53 «Байкал» и М54 «Енисей» и беспрепятственная доставка участников и гостей Универсиады-2019 на спортивные объекты по обоим берегам Енисея.