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09:40 (мск), источник: NewsKo

На Северной дамбе приступили к укладке нижнего слоя асфальта

Капитальный ремонт Северной дамбы идёт по графику. На участках, где завершена прокладка подземных коммуникаций, началась укладка нижнего слоя асфальтового покрытия.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, на сегодняшний день подрядная организация «ТСИ-Пермь» уложила 300 м рельсошпальной решётки, завершила переустройство тепловой сети в районе ул. Крупская. Ливневая канализация обновлена на 85%.

На участках, где проводились раскопки с перекладкой сетей, подрядчик приступил к укладке асфальта. Затем будут уложены выравнивающий и верхний слои асфальта.

Полностью завершить все работы, включая благоустройство, планируется до 1 сентября следующего года. При этом движение автотранспорта будет открыто уже 1 августа этого года, а электротранспорта — к 1 сентября.

Проектом предусмотрена укладка на Северной дамбе бесшовного рельсового полотна. Такой эффект будет достигнут с помощью алюминотермитной сварки. В ходе капитального ремонта будет переустроена ливневая канализация, что позволит устранить застои воды, которые можно было видеть после ливней в нижней части дамбы. Ещё одним нововведением станет продление третьей полосы, предназначенной для поворота на ул. Крупская, она будет начинаться от фермы с видеофиксацией.

Источник — администрация Перми

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