На Северной дамбе приступили к укладке нижнего слоя асфальта
Капитальный ремонт Северной дамбы идёт по графику. На участках, где завершена прокладка подземных коммуникаций, началась укладка нижнего слоя асфальтового покрытия.
Капитальный ремонт Северной дамбы идёт по графику. На участках, где завершена прокладка подземных коммуникаций, началась укладка нижнего слоя асфальтового покрытия.
Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, на сегодняшний день подрядная организация «ТСИ-Пермь» уложила 300 м рельсошпальной решётки, завершила переустройство тепловой сети в районе ул. Крупская. Ливневая канализация обновлена на 85%.
На участках, где проводились раскопки с перекладкой сетей, подрядчик приступил к укладке асфальта. Затем будут уложены выравнивающий и верхний слои асфальта.
Полностью завершить все работы, включая благоустройство, планируется до 1 сентября следующего года. При этом движение автотранспорта будет открыто уже 1 августа этого года, а электротранспорта — к 1 сентября.
Проектом предусмотрена укладка на Северной дамбе бесшовного рельсового полотна. Такой эффект будет достигнут с помощью алюминотермитной сварки. В ходе капитального ремонта будет переустроена ливневая канализация, что позволит устранить застои воды, которые можно было видеть после ливней в нижней части дамбы. Ещё одним нововведением станет продление третьей полосы, предназначенной для поворота на ул. Крупская, она будет начинаться от фермы с видеофиксацией.
Источник — администрация Перми