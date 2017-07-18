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10:46 (мск), источник: Восток Медиа

Вторичное жильё во Владивостоке дороже, чем в Подмосковье

Приморские квартиры попали в десятку самых дорогих в стране.

Источник: РИА "Новости"

Вторичное жильё во Владивостоке стало дороже, чем в Московской области. К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир», которые изучили динамику цен на рынке недвижимости по итогам первого полугодия в городах России, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В рейтинге стоимости вторичного жилья за квадратный метр в стране Владивосток попал в топ-10 и занял четвёртую позицию (84 841 рублей), сместив Московскую область на пятое место (80 393 рублей). Тем не менее, самое дорогое жильё по прежнему остаётся в российской столице, на втором месте в этом списке Санкт-Петербург, а третью строчку занял город у Чёрного моря — Сочи.

Среди других дальневосточных городов в десятку попали также: Якутск (8 место — 73 161рубль) и Хабаровск (9 место — 73 095 рублей).

По средней стоимости «вторички» также лидируют Москва, Петербург и Сочи. Сразу за ними в рейтинге следует Хабаровск с показателем 4 481 231 рубль. Владивосток здесь сместился на 7 место (4 218 598 рублей), обогнав на одну позицию Подмосковье (4 192 261 рубль).

По мнению специалистов, самый низкий ценник в стране на вторичное жильё по всем показателям держит Махачкала. Там квадратный метр стоит 27 671 рублей, а средняя стоимость жилья составляет 1 641 168 рублей. Всего в рейтинге приняли участие 69 крупнейших городов России.

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