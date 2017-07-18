Вторичное жильё во Владивостоке дороже, чем в Подмосковье

Источник: РИА "Новости"

Вторичное жильё во Владивостоке стало дороже, чем в Московской области. К такому выводу пришли специалисты портала «Мир квартир», которые изучили динамику цен на рынке недвижимости по итогам первого полугодия в городах России, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В рейтинге стоимости вторичного жилья за квадратный метр в стране Владивосток попал в топ-10 и занял четвёртую позицию (84 841 рублей), сместив Московскую область на пятое место (80 393 рублей). Тем не менее, самое дорогое жильё по прежнему остаётся в российской столице, на втором месте в этом списке Санкт-Петербург, а третью строчку занял город у Чёрного моря — Сочи.

Среди других дальневосточных городов в десятку попали также: Якутск (8 место — 73 161рубль) и Хабаровск (9 место — 73 095 рублей).

По средней стоимости «вторички» также лидируют Москва, Петербург и Сочи. Сразу за ними в рейтинге следует Хабаровск с показателем 4 481 231 рубль. Владивосток здесь сместился на 7 место (4 218 598 рублей), обогнав на одну позицию Подмосковье (4 192 261 рубль).