Проекты по развитию дорог и Крыма получат казначейское сопровождение

Как отмечается в документе, поручение касается средств, выделяемых на строительство и реконструкцию автомобильной трассы «Волга» (от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы), строительство транспортной развязки на этой же трассе, а также средств, предоставленных из федерального бюджета на реконструкцию краевой клинической больницы в Красноярске и мероприятия, связанные с обеспечением каналами связи Крыма.
Напомним, что объектом контроля при казначейском сопровождении становятся юридические лица, являющиеся либо стороной по госконтракту (генподрядчики), либо заключающие договоры субподряда, либо получающие субсидию из бюджета. Предмет контроля — действия и операции этих лиц. Впервые этот инструмент контроля был введен в 2015 году.