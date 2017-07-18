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10:25 (мск), источник: КрымPress

Сергей Аксёнов: «200−300 рублей за 1 кг помидоров — это недопустимо»

Глава Крыму Сергей Аксёнов заявил, что статистика врёт, когда говорит о стабильности цен. Говорит, общая картина, складывающаяся в том числе и исходя из информации в соцсетях, совсем другая.

«В курортных регионах цены в разы больше среднекрымских. 200−300 рублей за 1 кг помидоров — это недопустимо. Проедьтесь по торговым точкам на Южном берегу Крыма и проверьте, сколько там стоят овощи», — отправил «в поля» Сергей Аксёнов вице-премьера РК Юрия Гоцанюка и министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина.

Чиновникам, в частности, поручено проследить логистические цепочки, которые образуются при транспортировке товара от места производства к пункту реализации.

«Получается так: наши производители или фермеры, к примеру, продают на трассе овощи, у них всё выкупают, привозят этот товар на ЮБК и в 3 раза завышают цены. Страдают все: бюджет республики, недополучая налоги, сами производители, которые недополучают денег, имидж республики с точки зрения формирования такой торговой наценки. Как бы мы не говорили, что у нас растут показатели, доходы — это всё будет нивелироваться при таком росте цен на продовольствие и предметы первой необходимости. Крым не должен стать регионом со славой, что цены здесь в три раза выше, чем в среднем по России», — цитирует Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

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