Курс валют: Доллар упадет, а евро вырастет
Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком, сегодня, 18 июля молдавский лей сдает позиции.
Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком, сегодня, 18 июля молдавский лей сдает позиции.
Так, доллар подешевел на 2 бана. Сегодня его курс составит 18 леев 13 банов за единицу. В отличие от него, евро вырос на 6 банов, его цена составит 20 леев 78 банов.
На 1 бан подорожает румынский лей до 4 леев 55 банов за единицу. Гривна, официальная валюта Украины, осталась на тех, же позициях, что и вчера — 69 банов. А стоимость российского рубля составит 30 банов за одну единицу.