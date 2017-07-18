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11:08 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Доллар упадет, а евро вырастет

Согласно обменному курсу, установленному Нацбанком, сегодня, 18 июля молдавский лей сдает позиции.

Источник: Actualitati.md

Так, доллар подешевел на 2 бана. Сегодня его курс составит 18 леев 13 банов за единицу. В отличие от него, евро вырос на 6 банов, его цена составит 20 леев 78 банов.

На 1 бан подорожает румынский лей до 4 леев 55 банов за единицу. Гривна, официальная валюта Украины, осталась на тех, же позициях, что и вчера — 69 банов. А стоимость российского рубля составит 30 банов за одну единицу.

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