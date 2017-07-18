В Красноярске снесут 11 бараков ради многоэтажек и магазинов

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске принято решение о развитии сразу нескольких застроенных городских территорий. На торги в ближайшее время выставят три площадки в Железнодорожном районе (по ул. Ладо Кецховели, ул. Маерчака и ул. Калинина) и одну в Центральном районе (по ул. Качинской). Все они заняты аварийными бараками.

В пресс-службе мэрии отметили, что аукцион будет проводиться с целью поиска инвестора. Чтобы сделать территории более привлекательными для бизнеса, они переведены в зону многофункционального назначения и зону застройки многоэтажками. Теперь предприниматели могут строить не только дома, но и магазины, медцентры, банки и другие объекты бизнеса.

В рамках реализации своего проекта инвесторам нужно расселить 88 семей и снести 11 бараков. Общие затраты на снос составят 203 млн рублей.

Подобные инвестиции существенно помогают муниципалитету в ликвидации аварийного жилищного фонда. Основная цель развития застроенных территорий (РЗТ) — улучшить условия проживания граждан.

«Особенностью РЗТ по-красноярски является совмещение процесса привлечения средств коммерческих организаций на расселение бараков с реализацией бюджетных программ. Так, на указанных выше площадках в рамках региональных и муниципальных адресных программ ранее расселено 10 аварийных двухэтажек. Это позволило сформировать достаточные по площади участки, включив в их состав другие аварийные дома, бремя расселения которых ложится на плечи инвестора», — отметил и. о. руководителя департамента градостроительства Роман Соколов.

В мэрии добавили, что работа по развитию застроенных территорий в Красноярске имеет положительную динамику. Уже приняты решения и заключены 11 договоров. Расселению подлежит всего 49 домов, в которых проживают 1623 человек (544 семей), из них администрация расселяет 19 домов на 637 человек, а инвестор — 30 домов на 986 человек. На сегодняшний день расселено 22 дома.