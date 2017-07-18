В Красноярске снесут 11 бараков ради многоэтажек и магазинов
Затраты инвесторов составят 203 млн рублей.
Затраты инвесторов составят 203 млн рублей.
В Красноярске принято решение о развитии сразу нескольких застроенных городских территорий. На торги в ближайшее время выставят три площадки в Железнодорожном районе (по ул. Ладо Кецховели, ул. Маерчака и ул. Калинина) и одну в Центральном районе (по ул. Качинской). Все они заняты аварийными бараками.
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В рамках реализации своего проекта инвесторам нужно расселить 88 семей и снести 11 бараков. Общие затраты на снос составят 203 млн рублей.
Подобные инвестиции существенно помогают муниципалитету в ликвидации аварийного жилищного фонда. Основная цель развития застроенных территорий (РЗТ) — улучшить условия проживания граждан.
«Особенностью РЗТ
В мэрии добавили, что работа по развитию застроенных территорий в Красноярске имеет положительную динамику. Уже приняты решения и заключены 11 договоров. Расселению подлежит всего 49 домов, в которых проживают 1623 человек (544 семей), из них администрация расселяет 19 домов на 637 человек, а инвестор — 30 домов на 986 человек. На сегодняшний день расселено 22 дома.
До конца года в проект РЗТ планируется вовлечь еще 16 территорий общей площадью 168 790 кв. метров. На этих участках расположены 56 бараков.