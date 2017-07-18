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10:32 (мск), источник: Восток Медиа

Утерянные метры: в Приморье озвучен масштаб проблем обманутых дольщиков

На заседании комитета краевого парламента откровением стал доклад инспекции стройнадзора.

Источник: Reuters

Приморские власти, инспекторы и дольщики рассказали о ситуации, сложившейся в сфере долевого строительства — в рамках расширенного заседания комитета краевого Законодательного собрания по экономической политике и собственности. Обманутые собственники и инвесторы уже почти 10 лет воюют с судами, департаментами и застройщиками. Последние в большинстве своём так и не явились на совещание, хотя и присутствовали в списках приглашённых, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Данный вопрос значился первым в повестке заседания экономического комитета ЗС ПК, однако, даже несмотря на отсутствие большей части «героев торжества» — застройщиков — вызвал горячие дебаты среди присутствовавших. Основным спикером выступил руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморья Михаил Заиченко.

Согласно докладу главы ведомства, в этом году 156 жителей Приморья попали в реестр граждан, чьи средства привлекались на строительство многоквартирных жилых домов, но по итогам «прогорели». Список формировался из обитателей так называемой «красной зоны» — перечня самых проблемных объектов с наибольшими нарушениями. Однако, если брать во внимание всех пострадавших, включая «жёлтую зону» и обманутых инвесторов — цифра переваливает далеко за 1000 человек. К слову, количество обманутых дольщиков также не эквивалентно числу пострадавших граждан — ведь дольщиком может быть муж или жена — а квартира покупалась на целую семью.

Михаил Заиченко прочитал подробную лекцию, в которой рассказал о самых вопиющих, и требующих особого контроля ситуациях, подкрепив свои слова слайдами и подробной информацией об объектах. Так, при строительстве дома № 6 по улице Кипарисовая недобросовестный застройщик (ООО «Дальстройконтракт» — согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс» находится в стадии ликвидации) незаконно достроил 7 этажей к 13-этажному жилому комплексу. Соответственно, в обход исходно-разрешительной документальной базы. В настоящий момент каркас дома из-за алчности застройщика, успевшего продать 122 квартиры, находится в ограниченно работоспособном состоянии.

«Надо сносить — но мы упираемся в закон — квартиры уже проданы. Другой случай — жилой дом на Славянской под номером 17. 144 квартиры, всё продано — дом эксплуатируется, но незаконно, без разрешения на ввод в эксплуатацию. Застройщик банкрот, и теперь власти Приморья занимаются оформлением и содействием в выдаче всей проектной документации. Это я все к чему: по каждому такому дому невозможно выработать универсального законодательного решения. Мы потому и внесли их в “красные зоны” — что нужно прямо содействие властей и политическая воля», — отметил в ходе доклада Михаил Заиченко.

В отчёте также фигурировали факты выданных судебных решений: на прекращение или временную остановку строительных работы. Впрочем, по словам главного краевого инспектора, «ничто не мешает строителям включать фонари и прожекторы ночью, а с утра развести руками, будто ничего и не было». К тому же, по словам Михаила Заиченко, ему часто не хватает ни рабочих рук, ни полномочий в решении вопросов обманутых дольщиков.

В дискуссию также вступили депутаты Законодательного собрания. К примеру, Артём Самсонов рассказал о своём опыте — не как народного избранника, а как обманутого дольщика. Депутат ЗС ПК призвал коллег по цеху приглашать на подобные заседания представителей правоохранительных органов, в том числе полицию.

«Нередко полицейские, даже когда вызывали их с бумагой на руках о запрете на строительные работы, попросту разводили руками. Надо проводить разъяснительную работу — что это за дела — человек в форме приедет, с табельным оружием. И, я считаю, вопрос с беспределом со стороны застройщика сразу решится. Государству нужно активнее вмешиваться в проблемы своих граждан, особенно в квартирном вопросе», — выразил свою точку зрения Артём Самсонов.

В ходе 19-го заседания экономического комитета Законодательного собрания выступили ещё несколько депутатов, а также представители от объединений дольщиков и инвесторов, в том числе предприниматель Ольга Сун-Жаю. Женщина отметила хорошую исполнительскую деятельность инспекторов и лично Михаила Заиченко, но буквально разгромила, приведя с десяток личных примеров, работу судов общей юрисдикции и властей.

«Надеюсь, что подобные попытки анализа работы нашего доблестного краевого правительства и дальше будут звучать на наших заседаниях. Только так мы сможем понять, как действовать, и какие предложения формировать, в том числе, продвигая интересы Приморья в рамках федерального законодательства», — подвёл итоги заседания председатель комитета Александр Костенко.

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