В Екатеринбурге на замену метро бросят скоростной трамвай

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургские чиновники рассматривают возможность сооружения линий скоростного трамвая вместо второй ветки метро.

Как заявил в эфире программы «Открытая студия» заместитель главы горадминистрации Андрей Корюков, для прокладки путей необходимо будет организовать выделенные полосы. Вагоны смогут развивать скорость до 60 километров в час, передает «Уралинформбюро». Обслуживание линии обойдется значительно дешевле по сравнению с подземкой, уверен чиновник.

Что касается строительства новой ветки метрополитена, то городские власти не рассчитывают на финансовую помощь Москвы. Однако не исключают, что проект может заинтересовать инвесторов.

Вторая ветка подземки должна связать ВИЗ и ЖБИ.