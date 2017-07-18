Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Машины смертников «Исламского государства»
10:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге на замену метро бросят скоростной трамвай

Москва на вторую ветку подземки денег не дает.

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбургские чиновники рассматривают возможность сооружения линий скоростного трамвая вместо второй ветки метро.

Как заявил в эфире программы «Открытая студия» заместитель главы горадминистрации Андрей Корюков, для прокладки путей необходимо будет организовать выделенные полосы. Вагоны смогут развивать скорость до 60 километров в час, передает «Уралинформбюро». Обслуживание линии обойдется значительно дешевле по сравнению с подземкой, уверен чиновник.

Что касается строительства новой ветки метрополитена, то городские власти не рассчитывают на финансовую помощь Москвы. Однако не исключают, что проект может заинтересовать инвесторов.

Вторая ветка подземки должна связать ВИЗ и ЖБИ.

По планам, протяженность линии составит 10,6 километра. На разработку проекта необходимо около 1 миллиарда рублей. Непосредственно на строительство требуется 90,7 миллиарда. В конце июня 2017 года посол Италии Чезаре Мария Рагальини заявлял о готовности своих соотечественников помочь екатеринбуржцам в разработке проекта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Челябинске умер 3-летний ребенок
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь