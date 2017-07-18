Многоквартирный дом в Челябинске по требованию прокурора признан непригодным для проживания

«Установлено, что в апреле 2013 года Управлением “Государственная жилищная инспекция” регионального министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства проведено обследование указанного 2-х этажного жилого дома, введенного в эксплуатацию в 1951 году. Капитальный ремонт дома не проводился, физический износ дома составляет 65%», -сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Комиссией сделан вывод, что конструкции жилого дома находятся в неудовлетворительном состоянии и возможно обрушение части фасадной стены 2-го этажа. Несмотря на то, что в доме выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации, имеется значительный износ строительных конструкций, который может привести к их обрушению, имеют место другие дефекты, отраженные в актах Государственной жилищной инспекции Челябинской области, администрация Челябинска в пределах своих полномочий не обеспечила контроль за сохранностью помещений, собственником которых является, не обращалась в комиссию по признанию жилых помещений муниципального жилищного фонда города Челябинска непригодными для проживания с соответствующим заявлением.