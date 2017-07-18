Недостача в банке-банкроте «Енисей» составила более 7 млрд рублей

Источник: Reuters

Недостача в признанном банкротом банке «Енисей» (Красноярский край) составила 7,295 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В ходе инвентаризации выяснилось, что недостача на 7,039 млрд рублей приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Еще 23,363 млн рублей приходятся на недостачу по кредитам физическим лицам — она обусловлена не передачей кредитных досье.

203,276 млн рублей недостачи приходятся на ценные бумаги, основные средства — в размере 28,167 млн руб. и остаток денежных средств в размере 97 тыс. руб. на корреспондентских счетах в других банках.

Кроме того, на балансе банка не было учтено 396 единиц имущества банка — оборудования и мебели.

Банк «Енисей» был признан банкротом решением Арбитражного суда Красноярского края в апреле 2017 года. Лицензия у кредитной организации была отозвана 9 февраля 2017 года.