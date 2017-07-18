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10:31 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала за месяц на 2,8%

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Ростовской области составила в июне 2017 года 3884,61 рубля, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8%, сообщает Ростовстат.

С начала года минимальный набор продуктов питания в регионе подорожал на 14,5%.

Среди регионов Южного федерального округа минимальная продуктовая корзина в Ростовской области является одной из самых дешевых. В июне она стоила меньше лишь в Калмыкии (3857,78 рубля) и Волгоградской области (3853,63 рубля).

Самая высокая стоимость минимального продуктового набора была — в Севастополе. В прошлом месяце она составила 4545,73 рубля.

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