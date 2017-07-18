Минимальная продуктовая корзина на Дону подорожала за месяц на 2,8%

С начала года минимальный набор продуктов питания в регионе подорожал на 14,5%.

Среди регионов Южного федерального округа минимальная продуктовая корзина в Ростовской области является одной из самых дешевых. В июне она стоила меньше лишь в Калмыкии (3857,78 рубля) и Волгоградской области (3853,63 рубля).