В преддверии Универсиады в Красноярске появятся два алюминиевых моста

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ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и Алюминиевая ассоциация России (Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия) объявили об установке второго в современной России пешеходного моста с использованием алюминиевых сплавов.

Он установлен в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области в ночь с 13 на 14 июля 2017 года, там же в конце июня был смонтирован первый. Длина каждой конструкции составляет 38 метров, ширина — 6,5 метра, а вес — 22 тонны, что в три раза легче стальных аналогов. Партнерами по проекту выступили строительная компания «ГС-Резерв» (изготовитель алюминиевых конструкций), ООО «Мостостроительная фирма «МПФ» (генеральный подрядчик строительства), а также ОК РУСАЛ, АО «Алюминий Металлург Рус» и АО «Арконик СМЗ» (поставщики металла).

Оба пешеходных моста повысят уровень безопасности жителей, в том числе и маломобильных групп граждан, а также учащихся средней школы, вблизи которой расположена одна из переправ. «Алюминиевые мосты только начинают возводиться в России, но в ближайшие пару лет такие конструкции можно будет встретить уже в нескольких крупных городах страны. Например, в конце августа в Москве будут смонтированы два моста в рамках благоустройства природного парка «Яуза», в 2018 году — два моста в Красноярске в преддверии «Универсиады-2019», — отметил директор РУСАЛа по сбыту в России и странах СНГ Роман Андрюшин.