В Уфе несколько улиц закроют до конца сентября

Источник: Proufu.ru

Так, перекрыты будут по очереди улицы Коммунистическая и Султанова, в следующем порядке:

I этап — Будет перекрыта половина проезжей части четной стороны Коммунистической в районе жилого дома № 14, с 10 июля по 24июля.

II этап — Будет перекрыта половина проезжей части четной стороны Султанова от улицы Лесопильной до местного проезда между домами № 12 и № 24, с 24июля до 23 августа.

III этап — Будет перекрыта проезжая часть четной стороны Султанова в районе жилого дома 14 по Коммунистической в период с 23 августа до 30 сентября.