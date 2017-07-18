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10:29 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе несколько улиц закроют до конца сентября

В Уфе две улицы перекроют до конца сентября, сообщает мэрия.

Источник: Proufu.ru

Так, перекрыты будут по очереди улицы Коммунистическая и Султанова, в следующем порядке:

I этап — Будет перекрыта половина проезжей части четной стороны Коммунистической в районе жилого дома № 14, с 10 июля по 24июля.

II этап — Будет перекрыта половина проезжей части четной стороны Султанова от улицы Лесопильной до местного проезда между домами № 12 и № 24, с 24июля до 23 августа.

III этап — Будет перекрыта проезжая часть четной стороны Султанова в районе жилого дома 14 по Коммунистической в период с 23 августа до 30 сентября.

Причиной перекрытия указывается прокладка наружных сетей канализации и водопровода.

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