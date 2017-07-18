Строительство Восточной эстакады отстает от графика на месяц
Строительство первой очереди Восточной эстакады отстает от графика почти на месяц, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» представитель ЗАО «ВАД» Александр Васильев.
Строительство первой очереди Восточной эстакады отстает от графика почти на месяц, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» представитель ЗАО «ВАД» Александр Васильев.
Причина связана с задержкой в поставках металлоконструкций. Сейчас, по словам Васильева, проблему удалось решить, строители наверстывают упущенное. Последняя партия металлоконструкций должна быть отгружена 20 июля.
Движение транспорта в «техническом режиме» по этой части Восточной эстакады планируется открыть до конца года, заявил собеседник. К этому времени на объекте должно быть уложено 2 слоя асфальта. Окончательно объект намечено сдать в мае 2018 года.
Напомним, о проблемах с поставкой металлоконструкций пролетного строения стало известно в мае. Врио