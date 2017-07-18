Строительство Восточной эстакады отстает от графика на месяц

Движение транспорта в «техническом режиме» по этой части Восточной эстакады планируется открыть до конца года, заявил собеседник. К этому времени на объекте должно быть уложено 2 слоя асфальта. Окончательно объект намечено сдать в мае 2018 года.

Напомним, о проблемах с поставкой металлоконструкций пролетного строения стало известно в мае. Врио вице-премьера Александр Рольбинов отметил, что есть сложности как с самими заводами-изготовителями, так и с логистикой. «Сами пролетные строения — это огромные металлоконструкции, у нас на территории области такие не производятся, их приходится везти из Томска и из Омска. И приходится постоянно мониторить ситуацию по отгрузке металлоконструкций. Есть некоторая задержка, но надеюсь, что заводы-производители справятся с задачей и поставят нам металл вовремя», — говорил Рольбинов полтора месяца назад.