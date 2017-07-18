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11:27 (мск), источник: Новый Калининград

Строительство Восточной эстакады отстает от графика на месяц

Строительство первой очереди Восточной эстакады отстает от графика почти на месяц, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» представитель ЗАО «ВАД» Александр Васильев.

Источник: Новый Калининград

Причина связана с задержкой в поставках металлоконструкций. Сейчас, по словам Васильева, проблему удалось решить, строители наверстывают упущенное. Последняя партия металлоконструкций должна быть отгружена 20 июля.

Движение транспорта в «техническом режиме» по этой части Восточной эстакады планируется открыть до конца года, заявил собеседник. К этому времени на объекте должно быть уложено 2 слоя асфальта. Окончательно объект намечено сдать в мае 2018 года.

Напомним, о проблемах с поставкой металлоконструкций пролетного строения стало известно в мае. Врио вице-премьера Александр Рольбинов отметил, что есть сложности как с самими заводами-изготовителями, так и с логистикой. «Сами пролетные строения — это огромные металлоконструкции, у нас на территории области такие не производятся, их приходится везти из Томска и из Омска. И приходится постоянно мониторить ситуацию по отгрузке металлоконструкций. Есть некоторая задержка, но надеюсь, что заводы-производители справятся с задачей и поставят нам металл вовремя», — говорил Рольбинов полтора месяца назад.

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