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11:15 (мск), источник: Pro Город Самара

На ремонт площади Куйбышева в Самаре потратят еще 105,7 млн рублей

В Самаре объявили торги на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту площади имени В. В. Куйбышева. В частности, власти намерены потратить еще 105,7 млн рублей из городского бюджета на благоустройство скверов.

На эти деньги победитель аукциона, которого выберут 7 августа, должен будет отремонтировать туалет и кованые ограждения скверов, демонтировать старые пешеходные дорожки, обновить освещение (по техзаданию подрядчик должен будет установить винтажные фонари) и установить систему автополива газона. Помимо этого, подрядчику предстоит провести озеленение скверов. Здесь высадят сотни кустарников и деревьев: кизильник, боярышник колючий, тополь обыкновенный, сербскую ель, европейскую липу, рябину, березу бородавчатую, каштан конский, яблоню, можжевельник казацкий, пузыреплодник калинолистный и сирень. Завершить все работы необходимо до 30 ноября этого года.

Напомним, ремонт площади Куйбышева стартовал в конце мая. Контракт на 243 млн рублей заключен с компанией ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс».

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