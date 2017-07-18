На ремонт площади Куйбышева в Самаре потратят еще 105,7 млн рублей

На эти деньги победитель аукциона, которого выберут 7 августа, должен будет отремонтировать туалет и кованые ограждения скверов, демонтировать старые пешеходные дорожки, обновить освещение (по техзаданию подрядчик должен будет установить винтажные фонари) и установить систему автополива газона. Помимо этого, подрядчику предстоит провести озеленение скверов. Здесь высадят сотни кустарников и деревьев: кизильник, боярышник колючий, тополь обыкновенный, сербскую ель, европейскую липу, рябину, березу бородавчатую, каштан конский, яблоню, можжевельник казацкий, пузыреплодник калинолистный и сирень. Завершить все работы необходимо до 30 ноября этого года.