Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Экс-супруг судьи на Кубани назвал стоимость свадьбы дочери
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10:42 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе десятки домов на сутки останутся без холодной воды

В Кировском районе десятки домов останутся без холодной воды уже сегодня в 14.00 часов, а включат холодную воду только в 06.00 часов следующего дня.

Источник: Proufu.ru

Сообщает пресс-служба Администрации города.
Такие меры необходимы для проведения планового капитального ремонта по адресам ул. Цюрупы 38 и ул. Цюрупы, 42.

Итак, без холодного водоснабжения останутся дома по адресам:

  • ул. Коммунистическая 71, 85, 96, 103 (жилые дома);
  • ул. Чернышевского 108, 110 (жилые дома);
  • ул. Цюрупы 27, 42, 44/1, 44/2, 50, 52, 52/2 (жилые дома);
  • ул. Цюрупы 38 (Гос. Комитет РБ по делам юстиции);
  • ул. Коммунистическая 84, 65;
  • ул. Коммунистическая 78,92 (жилые дома);
  • ул. Октябрьской Революции 19б, 23а, 27б (жилые дома);
  • ул. Цюрупы 42 (Клуб «Зажигалка»);
  • ул. Цюрупы 42 (Магазин «Альдо», газета «Коммерсантъ», ресторан «Своя компания»);
  • ул. Цюрупы 44/1 (Стоматологический центр);
  • ул. Цюрупы 44/2 (Медицинская лаборатория, ресторан «Тануки»);
  • ул. Коммунистическая 67 (институт физ.культуры);
  • ул. Цюрупы 27 (ресторан «Бархан», кафе «Центр плова»));
  • ул. Октябрьской Революции 13 (Детский сад № 4);
  • ул. Крупской 6/1 (Прокуратура РБ).
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
От бесплатного к платному: чем опасна передача башкирской медицины частникам?
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь