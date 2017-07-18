В Уфе десятки домов на сутки останутся без холодной воды
В Кировском районе десятки домов останутся без холодной воды уже сегодня в 14.00 часов, а включат холодную воду только в 06.00 часов следующего дня.
В Кировском районе десятки домов останутся без холодной воды уже сегодня в 14.00 часов, а включат холодную воду только в 06.00 часов следующего дня.
Сообщает
Такие меры необходимы для проведения планового капитального ремонта по адресам ул. Цюрупы 38 и ул. Цюрупы, 42.
Итак, без холодного водоснабжения останутся дома по адресам: